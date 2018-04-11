В Кемеровском Гидрометцентре рассказали об особенностях паводка в Кузбассе

В Кемеровском Гидрометцентре рассказали, какой паводок ожидать в 2018 году.

По словам начальника Кемеровского Гидрометцентра Раисы Бузуновой, весна в Кузбассе «неактивная». Дневная темпратура держится ниже нормы, обильных осадков нет, а в таких условиях снег плохо тает. Земля минувшей зимой промерзла глубоко и также плохо оттаивает.