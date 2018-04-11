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Сезонный всплеск аллергии на пыльцу в Москве ожидается после 15 апреля
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Сезонный всплеск аллергии на пыльцу в Москве ожидается после 15 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Об этом Агентству городских новостей Москва сообщил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура.
«Ждать периода обострения стоит во второй половине апреля. Уже сейчас довольно тепло, если такая температура продержится, то сезон может уже начаться где-то после 15 апреля», — сказал А. Пампура.
Он также рекомендовал аллергикам не ориентироваться на интернет-карты с данными о концентрации пыльцы в воздухе.
«Пыльцевой мониторинг нужен с научной, исследовательской точки зрения, но пациентов с пыльцевой аллергией это может запутать. Не стоит, ориентируясь на календарь пыления, менять свою терапию», — добавил А. Пампура.
Агентство «Москва»: последние новости
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе 11 апреля из-за сильного ветра МЧС предупредило жителей Подмосковья о порывах ветра до 18 м/с в субботу Минтранс Подмосковья призвал водителей не парковать машины у деревьев из-за усиления ветра 10-11 апреля
 Ещё 2 источника 
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