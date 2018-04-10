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Дышите глубже: воздух в Новосибирске стал чище
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Дышите глубже: воздух в Новосибирске стал чище 

ngs.ru 55 минут назад
Фото: ngs.ru
Утром 10 апреля экспериментальные станции компании «Тион» зарегистрировали в Новосибирске низкий уровень загрязнённости воздуха — мелкодисперсных частиц стало меньше по сравнению с серединой прошлой недели.
К 7:50 сервис CityAir оценил общий уровень загрязнения на 2 балла из 10. «Воздух безопасен для большинства людей», — отмечают создатели сервиса.
По сравнению с серединой прошлой недели качество воздуха улучшилось. При этом в центре Новосибирска уровень загрязнённости воздуха оказался немного выше, чем по городу в целом, — 3 балла. Наиболее благоприятной выглядит ситуация в микрорайоне ОбьГЭС: 1 балл из 10.
«10 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный», — сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра.
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