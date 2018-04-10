На Нижегородской ГЭС началось половодье

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в филиале ПАО «РусГидро» -«Нижегородская ГЭС», к активному снеготаянию в бассейне Горьковского водохранилища привела устойчивая теплая погода.

С 5 апреля со 120 до 700 кубометров в секунду увеличился боковой приток воды на участке Волги от Рыбинска до Городца . Суммарный приток к створу ГЭС за 8 апреля составил 2010 м3/с, а среднесуточный расход через ГЭС — 1351 м3/с. Разница накапливается в водохранилище.

По состоянию на восемь часов утра 9 апреля уровень Горьковского водохранилища находился на отметке 82,97 м при нормальном подпорном уровне в 84,0 м.

По информации Гидрометцентра, на 31 марта запасы воды в снеге в бассейне Волги составляли 108% от нормы, в том числе в бассейне Горьковского водохранилища — 136%.

Прогнозируемый объем бокового притока в Горьковское водохранилище во втором квартале составит 11,0-14,1 км3 при норме 11,9 км3. При этом в прошлом году этот показатель достигал 11,6 кубических километров.

Ранее сообщалось, что половодье грозит населенным пунктам ниже Горьковской ГЭС.