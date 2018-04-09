«Пришлось успокаивать себя мантрой»: Ксения Собчак пожаловалась на погоду в Таиланде

Популярная телеведущая Ксения Собчак несколько дней назад улетела с семьей в Таиланд . Женщина несколько раз рассказывала о своем отдыхе подписчикам в Инстаграме и под конец своего путешествия решила подвести небольшие итоги и пожаловалась на дождливую погоду на курорте.

Российский политик, теле— и радиоведущая, журналистка, а также актриса решила сделать небольшой перерыв в своей деятельности и отправилась с мужем и сыном в Таиланд. Почти на протяжении недели знаменитость делилась с поклонниками в личном микроблоге ощущениями и эмоциями от отдыха, выкладывая в сеть фотографии и видеоролики, сделанные на острове. И вот под конец своего пребывания на курорте она решила резюмировать свое времяпрепровождение, отметив, что погода редко баловала семью, но особо ее порадовали местный воздух, еда, а также занятия спортом и йогой. «С погодой нам, конечно, не очень повезло. Пришлось успокаивать себя мантрой „у природы нет плохой погоды“, тем более что прелесть есть и в купании под дождем!»

Несмотря на неудобства, описанные Ксенией, ее поклонники нашли и положительные стороны в таком отдыхе. Они отметили, что после путешествия Собчак стала выглядеть совершенно иначе и пожелали ей с новыми силами добиться успехов в делах. Но не обошлось и без традиционных издевок в адрес женщины со стороны Интернет-пользователей. «Зато не в сугробе и в зимних сапогах! Я б сейчас хоть в дождь в море сидела и пусть гроза, но тепло лето. Хочу прямо кожей море ощутить и звук такой „шлёп-шлёп“ об камушки. Вы такая молодец» «Да, купаться в тропический ливень действительно очень необычно и приятно, он теплее воды» «Видно, что хорошо отдохнули, удачи в новых делах, надо учесть все ошибки и с новыми силами за работу» «Политика не пошла— вернулась в блогеры» «В Таиланд надо лететь в декабре! Сейчас там дожди» «Против Собчак даже погода» «Тебе не только с погодой не повезло» Кстати, часть фанатов знаменитости нашли еще один значительный плюс в дождливой погоде в Таиланде. Они отметили, что в таких условиях нельзя обгореть, а это должно только радовать Собчак и ее семью.

Кстати, недавно Ксения призналась поклонникам, что соскучилась по театральной сцене, и собирается в мае сыграть в спектакле «Женитьба».