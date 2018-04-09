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СПЧ: Расчет источников загрязнения поможет следить за экологией московского региона
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СПЧ: Расчет источников загрязнения поможет следить за экологией московского региона 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Введение единой системы сводного расчета для источников загрязнения атмосферного воздуха необходимо для эффективного контроля за экологической обстановкой в московском регионе, заявил глава президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
«Нужно в московском регионе вводить единую систему сводного расчета, который позволит учесть все источники загрязнения, как стационарные, так и мобильные. Доклады от экспертов и ученых показали, что наука дает широкие возможности для мониторинга воздушного бассейна и оперативного реагирования на изменения в атмосфере», — цитирует Федотова РАПСИ.
Как уточнил министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган, глобальное стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере контроля за мониторингом состояния атмосферного воздуха между Москвой и Подмосковьем уже подписано.
В этом году будут заключены другие соглашения, которые позволят ввести единую систему мониторинга воздуха в автоматическом режиме на территории Москвы и Московской области. По итогам исследований будут определены места для размещения оборудования в области, и система автоматического мониторинга состояния воздуха в Подмосковье заработает в следующем году.
В понедельник в СПЧ состоялось совещание, посвященное проблемам чистоты атмосферного воздуха и утилизации отходов в московском регионе. Как рассказал Федотов, помимо законодательных мер в ходе совещания было предложено измельчать пищевые отходы и утилизировать их через канализационную сеть для снижения нагрузки на мусорные полигоны. Данный способ, как отметил Федотов, потребует модернизации существующих очистных сооружений.
Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов рассказал, как можно решить проблему утилизации бытовых отходов и как заставить россиян научиться сортировать свой мусор.
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