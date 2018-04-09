Сезон активности клещей в Воронежской области открыт

Воронежцев предупреждают об опасности от насекомых в Роспотребнадзоре

Как рассказывают в ведомстве, пока что пострадавших от укусов нет. А вот жители говорят, на выходных уже пришлось снимать паразитов — с себя и собак. В Роспотребнадзоре советуют быть аккуратнее, гуляя в лесах, парках, работая в огороде. В дом клещей можно принести на одежде, с цветами, ветками. Переносчиками являются и животные. Чтобы защититься, нужно осматривать свою одежду и тело. Озноб, сильная головная боль, резкий подъем температуры до 38-39 градусов, тошнота и рвота — должны насторожить. Также заразившегося начинают беспокоить мышечные боли — в области шеи и плеч, груди и поясницы. Лучше всего удалять клеща в травмпункте.