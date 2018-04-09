В Москве и МО могут создать единую систему мониторинга атмосферного воздуха

В понедельник в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ состоялось рабочее совещание по проблемам экологии Московского региона, в частности обеспечения чистоты атмосферного воздуха и утилизации органических отходов в Москве и Подмосковье.

По итогам совещания Коган отметил, что идея сводных расчетов выбросов в атмосферу всех загрязняющих веществ была поддержана; по его словам, абсолютно очевидно, что это нужно делать Московской области совместно с Москвой.

"В рамках подписанного глобального соглашения мы с Москвой готовимся к тому, чтобы сделать сводные расчеты Москвы и Московской области, определить источники и наметить пути снижения объемов выбросов, которые загрязняют атмосферу в Московском регионе", — сообщил он журналистам, отметив, что для этого предстоит проделать серьезную работу.

"И мы намерены рассмотреть возможность сделать единую систему мониторинга воздуха в автоматическом режиме", — сказал Коган.

Глава министерства экологии Подмосковья отметил, что Москва уже сегодня имеет станции автоматического мониторинга, а область только начинает внедрять эти технологии, уже есть опытные образцы.

"В этом году проведем работу по выявлению источников по розе ветров — где необходимо устанавливать датчики для автоматического мониторинга атмосферного воздуха. И 2019 год у нас пройдет как раз под знаком установки мониторинга атмосферного воздуха", — сообщил Коган.