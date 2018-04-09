Ещё
В Москве и МО могут создать единую систему мониторинга атмосферного воздуха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве и МО могут создать единую систему мониторинга атмосферного воздуха 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Москве и Московской области может быть создана единая система мониторинга атмосферного воздуха в автоматическом режиме, в Подмосковье датчики планируется установить в 2019 году, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
В понедельник в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ состоялось рабочее совещание по проблемам экологии Московского региона, в частности обеспечения чистоты атмосферного воздуха и утилизации органических отходов в Москве и Подмосковье.
По итогам совещания Коган отметил, что идея сводных расчетов выбросов в атмосферу всех загрязняющих веществ была поддержана; по его словам, абсолютно очевидно, что это нужно делать Московской области совместно с Москвой.
"В рамках подписанного глобального соглашения мы с Москвой готовимся к тому, чтобы сделать сводные расчеты Москвы и Московской области, определить источники и наметить пути снижения объемов выбросов, которые загрязняют атмосферу в Московском регионе", — сообщил он журналистам, отметив, что для этого предстоит проделать серьезную работу.
"И мы намерены рассмотреть возможность сделать единую систему мониторинга воздуха в автоматическом режиме", — сказал Коган.
Глава министерства экологии Подмосковья отметил, что Москва уже сегодня имеет станции автоматического мониторинга, а область только начинает внедрять эти технологии, уже есть опытные образцы.
"В этом году проведем работу по выявлению источников по розе ветров — где необходимо устанавливать датчики для автоматического мониторинга атмосферного воздуха. И 2019 год у нас пройдет как раз под знаком установки мониторинга атмосферного воздуха", — сообщил Коган.
РИА Новости: последние новости
Алтайские синоптики назвали фейком из соцсетей данные о 62-градусном морозе Техногенных сбоев на объектах ЖКХ Подмосковья стало меньше на 25% В Волгоградской области МЧС предупредило о повышении уровня воды в реках
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением225
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня56
Первые плоды санкций США. Что будет дальше903
Эрдоган нацелился на Донбасс323
Галкин поделился личной трагедией31
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение