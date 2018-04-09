Единую автоматическую систему мониторинга воздуха планируют создать в Подмосковье 

Система мониторинга атмосферного воздуха в автоматическом режиме может появиться в Подмосковье, сообщил журналистам в понедельник министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
В понедельник в администрации президента РФ прошло совещание по вопросам экологии, на котором присутствовали председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. На совещании говорили о перспективах в борьбе с отходами.
«Мы намерены рассмотреть возможность сделать единую систему мониторинга воздуха в автоматическом режиме. Москва сегодня имеет станции автоматического мониторинга. Мы только начинаем внедрять, есть опытные образцы. В этом году проведем работу по выявлению источников, розе ветров, где необходимо устанавливать датчики автоматического мониторинга», — сказал Коган.
Также он рассказал, что в рамках подписанного глобального соглашения с Москвой идет подготовка к тому, чтобы сделать сводные расчеты загрязнения воздуха Москвы и Московской области, определить источники, наметить пути решения по снижению объема выбросов, которые загрязняют атмосферу в Московском регионе.