Почти на 25% снизилось число технарушений на объектах ЖКХ в Московской области

Подмосковье снизилось число технологических нарушений на объектах ЖКХ почти на 25%. Также не было допущено крупных аварий. Об этом сообщила пресс‐служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

За первый квартал 2018 года в регионе почти на 25% снижено количество технологических нарушений на объектах тепло— и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупных аварий в не допущено, все локальные сбои устранялись в нормативные сроки

Значительно сократилось количество технологических нарушений на объектах теплоснабжения Московской области. Количество сбоев на теплосетях и котельных снизилось на 52%, по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Повысить надежность коммунального комплекса в отопительный сезон удалось во многом благодаря масштабной работе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации губернаторской программы «Развитие

жилищно-коммунального

хозяйства на 2017–2021 годы». В 2017 году было построено и модернизировано 142 водозаборных узла, 24 котельные. В 2018 году работа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжена

— Дмитрий Пестов.

Отопительный сезон в регионе скоро завершится. Согласно закону, если среднесуточная температура воздуха превышает выше восьми градусов в течение пяти дней, обогрев может быть прекращен.