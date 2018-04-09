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Почти на 25% снизилось число технарушений на объектах ЖКХ в Московской области
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Почти на 25% снизилось число технарушений на объектах ЖКХ в Московской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Подмосковье снизилось число технологических нарушений на объектах ЖКХ почти на 25%. Также не было допущено крупных аварий. Об этом сообщила пресс‐служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
За первый квартал 2018 года в регионе почти на 25% снижено количество технологических нарушений на объектах тепло— и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупных аварий в  не допущено, все локальные сбои устранялись в нормативные сроки
-Дмитрий Пестов.
Значительно сократилось количество технологических нарушений на объектах теплоснабжения Московской области. Количество сбоев на теплосетях и котельных снизилось на 52%, по сравнению с первым кварталом прошлого года.
Повысить надежность коммунального комплекса в отопительный сезон удалось во многом благодаря масштабной работе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации губернаторской программы «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства на 2017–2021 годы». В 2017 году было построено и модернизировано 142 водозаборных узла, 24 котельные. В 2018 году работа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжена
— Дмитрий Пестов.
Отопительный сезон в регионе скоро завершится. Согласно закону, если среднесуточная температура воздуха превышает выше восьми градусов в течение пяти дней, обогрев может быть прекращен.
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