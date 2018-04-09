Гидрометцентр: недостаток снегозапаса в горах Адыгеи и Кубани приведет к маловодью летом

МАЙКОП , 9 апреля. / ТАСС /. Запасы снега в горных районах Адыгеи Краснодарского края ниже среднемноголетних значений на 10 — 20%, и это приведет к маловодью в летние месяцы, сообщил ТАСС в понедельник руководитель Гидрометцентра Адыгеи Александр Митров.

"Снегозапас в горной части бассейна реки Кубань ниже среднемноголетней нормы. На высоте 1,4 — 1,5 тыс. м его запасы составляют 80% от нормы, выше — от 1,5 тыс. до 1,8 тыс. метров — порядка 90% от средних многолетних значений. Малый запас снега приведет к маловодью на реках в летние месяцы, особенно в августе. Но вот если снеготаяние совпадет с сильными дождями в мае-июне, возможны подъемы до неблагоприятных и даже опасных отметок, и тогда паводков не избежать", — сказал он.

Специалисты метеослужбы сделали выводы о запасах снега на основании результатов экспедиции в горы Адыгеи и Краснодарского края. Недостаток снега объясняется превышением температуры воздуха в отдельные дни и недели зимы, устойчивых морозов не было. Снег, несмотря на то, что количество осадков было от 100 до 140% от многолетней нормы, постоянно подтаивал. Пик паводков в Адыгее и на Кубани обычно растянут с середины мая до середины июня, сказал Митров.

"Недостаток воды летом будут ощущать жители столицы Адыгеи и Майкопского района, поскольку забор воды Майкопским групповым водоводом происходит именно в горах республики", — добавил собеседник агентства.