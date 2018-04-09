Синоптики рассказали об «июньской» погоде в Москве

Роман Вильфанд. По летнему жаркая погода пришла в столичный регион. Однако через два дня столбики термометров вернутся к привычным апрельским отметкам, рассказал в интервью RT глава Гидрометцентра России

"Есть принцип: "жить здесь и сейчас" — сегодня и завтра потрясающая "июньская" погода, когда температура в столичном регионе и сопредельных областях будет доходить до +17…+20 градусов. А на юге России есть вероятность и превышения отметки в +20 градусов. Нужно наслаждаться и радоваться этому солнцу и теплу", — сказал метеоролог.

По его словам, после кратковременного потепления произойдет возврат к апрельской погоде. В среду температура ночью будет 0…+5 градусов, дневная — около +7…+9 градусов. "Это типичная погода, даже на 1 градус выше средних многолетних значений для этого дня, но покажется резким похолоданием", — отметил Вильфанд.

В четверг вырастет атмосферное давление. Столбики термометров в ночные часы упадут до отметки в -2 градусов. Максимальная температура при солнечном прогреве в послеполуденные часы составит от +9 до +11 градусов. Но утром еще будет прохладно.

В пятницу и субботу ночью ожидается от -3 до +2 градусов. Днем воздух прогреется до +9… +14 градусов. Осадков не ожидается, будет светить солнце. При этом и в пятницу, и на протяжении выходных ожидается сильный ветер — до 16–18 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице достигла 15,7 градуса тепла. Такие данные зафиксировали на базовой метеостанции на ВДНХ к полудню 9 апреля.