Паводок начался в южных районах Челябинской области

"Паводок начался в южных районах региона. Первый пик на юге и в центре региона ждут на следующей неделе. Второй пик — в первой декаде мая в западных районах региона и в горно-заводской зоне… На текущий момент подтопленных в результате паводка домов и подворий нет", — сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным МЧС по Челябинской области, сейчас военнослужащие спасцентра из поселка Новогорный продолжают очистку пойм рек Караталы-Аят и Нижний Тогузак от растительности и мусора, чистят ливневки и водопропускные трубы. А в поселке Наследницкий дежурят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, они готовы в любой момент помочь жителям.

Ситуация в других регионах УрФО

Весеннее половодье в Тюменской области ожидается в конце апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России. Пока идет небольшой подъем воды в реках, некоторые из них еще не вскрылись полностью. По прогнозам синоптиков, сложный сценарий прошлых лет, когда два года подряд город Ишим переживал сильнейший паводок, повториться не должен. Например, в бассейне реки Тобол запасы воды в снежном покрове значительно меньше прошлогодних показателей, толщина льда на 10 см меньше, а уровень воды в реке Ишим ниже на 9-28 см, чем в то же время в 2017 году.

Курганские спасатели ожидают паводок на уровне прошлого года. В настоящее время наблюдается выход воды на лед, больше всего за прошедшие сутки вода прибыла на реке Исеть в городе Далматово — плюс 10 см. Далматовский район — один из тех, где ожидается угроза ЧС. Также в этот список входят Шадринский, Целинный и Белозерский районы Курганской области

По словам начальника югорского гидрометцентра Ольги Волковской, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югре) на реках сохраняется зимний режим, в целом ситуация благоприятная. Вскрытие рек бассейна Оби и Иртыша в этом году ожидается в конце апреля, что почти на неделю позже, чем 2017 году.