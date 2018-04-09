Удмуртия в минуту: новые аттракционы в Летнем саду и возвращение холодов

Ижевск. Удмуртия . Новые аттракционы в Летнем саду имени Горького, благоустройство скверов, взятки за содействие в получении путевки в детский сад и надвигающееся похолодание — Информагентство «Сусанин» пишет обо всем, что интересного произошло за минувший день.

Удмуртия в минуту: новые аттракционы в Летнем саду и возвращение холодов

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА «Сусанин». http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новые аттракционы:

Два новых аттракциона появятся в Летнем саду имени М. Горького в Ижевске. Уже на майские праздники посетители смогут прокатиться на экстремальной цепочной карусели на высоте порядка пятидесяти метров, дети смогут потушить имитацию пожара.

Бульвар Гоголя:

Бульвар Гоголя в Ижевске вошел в число лучших практик благоустройства в России . Создавать сквер начали еще в 2014 году. В 2015 году власти заявляли, что на реконструкцию бульвара уйдет 50 миллионов рублей. Открыли его лишь 4 ноября 2017 года.

Сквер и горожане:

Жители Ижевска могут принять участие в создании сквера за зданием городской администрации. Новое общественное пространство планируют благоустроить без привлечения бюджетных средств. Затраты могут превысить 8 миллионов рублей.

Взятка за детсад:

Сотрудница центра дошкольного образования и воспитания Октябрьского района Ижевска брала деньги с родителей за помощь в оформлении путевок в детсады. Она получила от трех семей средства на общую сумму 35 тыс. рублей. При этом женщина никак не могла повлиять на решение вопроса с путевками. Суд оштрафовал ее на 8 тысяч рублей.

Погода:

Холода вернутся в Удмуртию в среду. 11 апреля местами пройдет мокрый снег и дождь. Возможен слабый туман. Во вторник температура воздуха может достичь 15 градусов тепла. Ночью 12 апреля ожидается -2.. -7, днем +3.. +8 градусов.