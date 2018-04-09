Губернатор Вологодской области объявил круглосуточный контроль ситуации с паводком

"В Алтайском крае затопило в этом году и то, что никогда не топило, в нашем же регионе ожидается теплая погода, плюсовые температуры даже ночью, уже прошли и ожидаются дожди, происходит резкое таяние снега. Нужно срочно принять меры по ограничению выхода людей на лед. Завершить формирование запаса топлива, продуктов, предметов первой необходимости и продовольствия, продумать эвакуацию людей из мест затоплений, ждать, когда вода перекроет пути эвакуации — нельзя. Муниципалитетам — перейти на круглосуточный контроль за паводковой ситуацией", — сказал Кувшинников на еженедельном оперативном совещании областного правительства.

Он отметил, что в западных районах области вскрытие рек ожидается 12 апреля, в восточных районах — в третью декаду апреля — первую декаду мая.

Как сообщил заместитель губернатора области Виктор Рябишин , 72 населенных пункта с населением 19 тыс. жителей, в том числе столица региона Вологда, могут попасть в зону подтопления, 45 из них могут быть отрезаны от «большой земли». При этом запасы снега на 20% превышают многолетние значения.

На данный момент проведены активные ледорезные работы, уже ведутся подрывы в местах ледяных заторов на реках, в запасе имеется 12 тонн взрывчатых веществ. «В составе группировки по реагированию — более 6 тыс. человек, в том числе специалисты Невского спасательного центра, в их распоряжении 880 единиц техники, включая плавсредства и вертолеты. Из резервного фонда правительства области выделено 135,6 млн рублей на помощь во время паводка, сформирован запас материальных ресурсов на 154 млн рублей. Подготовлены 66 пунктов временного размещения людей на случай их эвакуации», — сказал Рябишин.

Особое внимание властей и спасателей приковано к Великому Устюгу, который сильно пострадал от половодья весной 2016 года. Выплаты из областного и федерального бюджетов на ликвидацию последствий того паводка и восстановление разрушенных объектов превысили 700 млн рублей.