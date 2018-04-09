Число технологических нарушений в коммунальном комплексе Подмосковья снизилось на 25% в январе-марте

Число технологических нарушений в коммунальном комплексе Подмосковья снизилось почти на 25% в январе-марте 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«За I квартал 2018 г. в регионе почти на 25% снижено количество технологических нарушений на объектах тепло— и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупных аварий в ЖКХ не допущено, все локальные сбои устранялись в нормативные сроки. Наиболее значительно удалось сократить количество технологических нарушений на объектах теплоснабжения Московской области. Так, по сравнению с I кварталом 2017 г., количество сбоев на теплосетях и котельных снизилось на 52%», — рассказал Д. Пестов.

Он сообщил, что в 2017 г. в регионе было построено и модернизировано 142 водозаборных узла, 24 котельные.

«В 2018 г. работа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжена», — отметил Д. Пестов.

Он также напомнил, что отопительный сезон в Подмосковье близок к завершению. Согласно федеральному законодательству, подача отопления может быть прекращена в случае, если среднесуточная температура воздуха будет держаться выше восьми градусов тепла в течение пяти суток подряд.