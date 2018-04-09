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Число технологических нарушений на объектах ЖКХ Подмосковья в I квартале снизилось на 25%
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Число технологических нарушений на объектах ЖКХ Подмосковья в I квартале снизилось на 25% 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье количество технологических нарушений на объектах ЖКХ в первом квартале этого года снизилось почти на четверть по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, в то же время число сбоев на теплосетях и в котельных уменьшилось более чем вдвое, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«За первый квартал 2018 года в регионе почти на 25% снижено количество технологических нарушений на объектах тепло— и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупных аварий в ЖКХ не допущено, все локальные сбои устранялись в нормативные сроки», — отмечается в сообщении.
Наиболее значительно удалось сократить количество технологических нарушений на объектах теплоснабжения Московской области. Так, по сравнению с первым кварталом 2017 года количество сбоев на теплосетях и котельных снизилось на 52%.
«Повысить надежность коммунального комплекса в отопительный сезон удалось во многом благодаря масштабной работе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации губернаторской программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017-2021 годы». В 2017 году было построено и модернизировано 142 водозаборных узла, 24 котельные. В 2018 году работа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжена», — сказал Пестов.
Отопительный сезон в Подмосковье близок к завершению. Согласно федеральному законодательству, подача отопления может быть прекращена в случае, если среднесуточная температура воздуха держится выше плюс восьми градусов в течение пяти суток подряд.
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