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Число технарушений снизилось на объектах ЖКХ Подмосковья
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Число технарушений снизилось на объектах ЖКХ Подмосковья 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Московской области почти на 25% снизилось количество технологических нарушений на объектах ЖКХ.
Почти на 25% снизилось количество технологических нарушений на объектах ЖКХ в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"За первый квартал 2018 года в регионе почти на 25% снижено количество технологических нарушений на объектах тепло— и водоснабжения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Крупных аварий в ЖКХ не допущено, все локальные сбои устранялись в нормативные сроки", — сообщил Дмитрий Пестов.
По сравнению с первым кварталом 2017 года, количество сбоев на теплосетях и котельных снизилось на 52%. Как рассказал зампред правительства, повысить надежность коммунального комплекса в отопительный сезон удалось во многом благодаря масштабной работе по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации губернаторской программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2017–2021 годы».
"В 2017 году было построено и модернизировано 142 водозаборных узла, 24 котельные. В 2018 году работа по модернизации коммунальной инфраструктуры будет продолжена", — сообщил Дмитрий Пестов.
Близится к завершению отопительный сезон в регионе. Согласно федеральному законодательству, подача тепла может быть прекращена в том случае, если среднесуточная температура воздуха держится выше восьми градусов тепла на протяжении пяти суток подряд.
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