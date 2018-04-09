Песчаная буря напугала жителей КЧР

Кадры, снятые местными жителями появились в одном из пабликов в сети Instagram.

Известно, что песчаный воздуховорот отметили в Малокарачаевском районе.

В комментариях под видео, пользователи удивились подобному природному явлению и заметили, что сильный ветер — частый гость в республике, а вот клубы песка в воздухе — редкость.

albert_berdiev: «Что творится у нас, такого никогда не было, экологию полностью уничтожили, зимой тепло, весной холод ветер, летом дожди ливневые и град, очень на осень не похоже так что очень не понятно что творится на земле».

Другие местные жители предположили, что такой песчаный шквал возник из-за недоработки дорожных служб.

rama_05_06: «Дороги надо подметать. Всю зиму песком посыпали и не смели, вот ветер поднялся, поэтому и буря.»

Публикация от Новости КЧР (@novosti.kchr) 9 Апр 2018 в 2:25 PDT