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Песчаная буря напугала жителей КЧР
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Песчаная буря напугала жителей КЧР 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кадры, снятые местными жителями появились в одном из пабликов в сети Instagram.
Известно, что песчаный воздуховорот отметили в Малокарачаевском районе.
В комментариях под видео, пользователи удивились подобному природному явлению и заметили, что сильный ветер — частый гость в республике, а вот клубы песка в воздухе — редкость.
albert_berdiev: «Что творится у нас, такого никогда не было, экологию полностью уничтожили, зимой тепло, весной холод ветер, летом дожди ливневые и град, очень на осень не похоже так что очень не понятно что творится на земле».
Другие местные жители предположили, что такой песчаный шквал возник из-за недоработки дорожных служб.
rama_05_06: «Дороги надо подметать. Всю зиму песком посыпали и не смели, вот ветер поднялся, поэтому и буря.»
Публикация от Новости КЧР (@novosti.kchr) 9 Апр 2018 в 2:25 PDT
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