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В Петровском районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка
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В Петровском районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
В Петровском районе из-за начавшегося паводка и резкого подъёма воды в реке Медведице сегодня ввели режим повышенной готовности.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава района Денис Фадеев.
Напомним, что в целом в Саратовской области режим повышенной готовности из-за мощного весеннего половодья ввели 5 апреля на основании распоряжения губернатора Валерия Радаева.
Сегодня на аппаратном совещании в администрации района прозвучала информация о том, что на 9 апреля уровень воды в Медведице поднялся на 60 сантиметров. И на основании прогнозов синоптиков о плюсовой температуре не только в дневные, но и в ночные часы, а также проанализировав ситуацию с интенсивным таянием снега, специалисты сектора ГО и ЧС предполагают, что пик подъёма воды в реке в районе Петровска ожидается 9 и 10 апреля.
Что касается сельской местности, то тревогу вызывает паводковая ситуация в таких сёлах, как Новая Усть-Уза, Ивановка, Сосновка, а также в районе станции Жерновка. Жители села Большая Берёзовка тоже могут пострадать — здесь река Берёзовка поднялась на три метра. Местные чиновники и сотрудники МЧС держат ситуацию под контролем.
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