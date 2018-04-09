В Петровском районе ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В Петровском районе из-за начавшегося паводка и резкого подъёма воды в реке Медведице сегодня ввели режим повышенной готовности.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава района Денис Фадеев

Напомним, что в целом в Саратовской области режим повышенной готовности из-за мощного весеннего половодья ввели 5 апреля на основании распоряжения губернатора Валерия Радаева

Сегодня на аппаратном совещании в администрации района прозвучала информация о том, что на 9 апреля уровень воды в Медведице поднялся на 60 сантиметров. И на основании прогнозов синоптиков о плюсовой температуре не только в дневные, но и в ночные часы, а также проанализировав ситуацию с интенсивным таянием снега, специалисты сектора ГО и ЧС предполагают, что пик подъёма воды в реке в районе Петровска ожидается 9 и 10 апреля.