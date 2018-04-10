В Башкирии потеплеет до +14 градусов

В республике станет ещё теплее. Вместе с тем метеорологи предупреждают об усилении ветра. Во вторник, 10 апреля, ожидается сильный ветер юго-западного и западного направления. Скорость ветра составит 8–13 метров в секунду, в дневные часы порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.

На большей части республики переменная облачность, осадков не ожидается. Лишь в северных районах региона будет моросить небольшой дождь.

Ночью значительно теплее, чем в предыдущие дни, +1… -4 градуса, днем столбик термометра покажет +9… +14 градусов.

Опасных и неблагоприятных погодных явлений метеорологи в ближайшие сутки по республике не прогнозируют. А вот автомобилистам, которые решат выехать в ночные или утренние часы, стоит проявить осторожность: на некоторых участках дорог возможно образование тумана.