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В Башкирии потеплеет до +14 градусов
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В Башкирии потеплеет до +14 градусов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республике станет ещё теплее. Вместе с тем метеорологи предупреждают об усилении ветра. Во вторник, 10 апреля, ожидается сильный ветер юго-западного и западного направления. Скорость ветра составит 8–13 метров в секунду, в дневные часы порывы могут достигнуть 17 метров в секунду.
На большей части республики переменная облачность, осадков не ожидается. Лишь в северных районах региона будет моросить небольшой дождь.
Ночью значительно теплее, чем в предыдущие дни, +1… -4 градуса, днем столбик термометра покажет +9… +14 градусов.
Опасных и неблагоприятных погодных явлений метеорологи в ближайшие сутки по республике не прогнозируют. А вот автомобилистам, которые решат выехать в ночные или утренние часы, стоит проявить осторожность: на некоторых участках дорог возможно образование тумана.
— Видимость составит 500–1000 метров, — предупредили в республиканском МЧС.
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