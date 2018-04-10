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Потребительские расходы в Британии ослабли в марте
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Потребительские расходы в Британии ослабли в марте 

Вести Экономика 58 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Потребительские расходы в Британии в марте снизились на фоне сильных снегопадов, как показали результаты опроса, добавляя признаки того, что экономика замедлилась в начале 2018 года.
EPA/HANNAH MCKAY
В Barclaycard, подразделении кредитных и дебетовых карт банка Barclays, заявили, что ежегодный рост потребительских расходов замедлился до 2% в марте с 3,8% в феврале, что является самым слабым ростом с апреля 2016 года.
Сибирский циклон, который метеорологи назвали «Зверь с Востока», принес в Британию сильные снегопады и крайне низкие тепмературы в конце февраля и в начале марта.
На прошлой неделе бизнес-опросы показали, что доминирующий сектор услуг и строительная индустрия сильно пострадали от плохой погоды, хотя производители добились большего успеха.
По словам Пола Локстоуна, управляющего директора Barclaycard, циклон принес убытки, поскольку он заставил многих британцев чаще оставаться дома, что и привело к замедлению потребительских расходов.
Отдельно, британский розничный консорциум (BRC) сказал, что общие розничные продажи в марте выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным месяцем год назад, в феврале рост в годовом исчислении составил 1,6%.
Рост отражает тот факт, что продажи перед пасхальными праздниками совершались в марте этого года, а не в апреле, как в 2017 году.
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