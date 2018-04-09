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Архангельск из-за аномальных осадков превратился в «северную Венецию»
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Архангельск из-за аномальных осадков превратился в «северную Венецию» 

29.ru 55 минут назад
Фото: 29.ru
За неделю в Архангельске выпала месячная норма осадков. С последствиями стихии дорожники и коммунальщики борются до сих пор, но в некоторых округах Архангельска просто не хватает техники. Именно так дела обстоят в Соломбале.
— Ситуация на контроле, количество насосов не позволяет осушить сразу все улицы, не хватает техники, но работы проводятся, — пояснил исполняющий обязанности директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации Архангельска Михаил Краснов.
Предприятие «Аркомхоз» продолжает работу по вскрытию и отогреву дождеприёмных решеток. С помощью устройств для вакуумной очистки ведётся откачка воды с улиц. Наиболее остро стоит проблема на тех территориях, где нет дренажно-ливневой канализации, сообщили в пресс-службе горадмина.
— В то же время отсутствие системы ДЛК не означает, что можно мириться с большим количеством скопившейся на многих участках воды, — подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.
Погода на этой неделе тоже будет дождливой. На вторник, 10 апреля синоптики обещают сильные осадки. Ожидается, что фон температуры несколько понизится, ночью ожидается -1, -6 °С (на северо-востоке до -10, -12 °С), днем +2, +7 °С.
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