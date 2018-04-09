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Тепло пришло в Самарскую область ненадолго
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Тепло пришло в Самарскую область ненадолго 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Рано радоваться. Синоптики «Приволжского УГМС» дают неутешительные прогнозы: после долгожданного тепла в регионе наступит похолодание. В ближайшие дни погода порадует жителей губернии температурой до 17 °C в дневные часы и отсутствием осадков. Однако убирать теплые вещи пока рано. Уже в середине недели через Самарскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Осадки не заставят себя долго ждать, ветер изменит свое направление и станет значительно холоднее. Затем в регион придет антициклон, который формировался в Арктике. Холодные воздушные массы снизят температуру в области. К этому времени, по мнению синоптиков, осадки должны прекратиться. О том, надолго ли задержится у нас скандинавский антициклон, специалисты пока не сообщают.
Фото: pixabay.com
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