Уровень воды в Верхней Волге поднялся еще выше из‑за разрушения льда 

Вода в бассейне Верхней Волги, в том числе в районе подмосковной Дубны, поднялась еще выше, до 1 метра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Продолжалось разрушение ледяного покрова с подъемом уровня воды на 0,2-1 метр на Верхней Волге выше Рыбинского водохранилища, на Тверце, Кашинке, Корожечне (Тверская область), Мологе, Ягорбе (Вологодская область), Которосли, Соти, Согоже, Урдоме (Ярославская область), Нерли, Сунже (Ивановская область), Ламе, Дубне (Московская область)», — говорится в сообщении. Кроме того, интенсивный подъем уровня воды (на 0,2-1,2 метра, местами на 1,7-2 метра за сутки) с заторами льда и разливами воды по пойме продолжался в верхнем и среднем течении Оки и на реках ее бассейна (Зуша, Жиздра, Угра, Москва-река, Протва, Мокша, Клязьма, Цна и другие).