Ещё
Уровень воды в Верхней Волге поднялся еще выше из‑за разрушения льда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уровень воды в Верхней Волге поднялся еще выше из‑за разрушения льда 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Вода в бассейне Верхней Волги, в том числе в районе подмосковной Дубны, поднялась еще выше, до 1 метра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Продолжалось разрушение ледяного покрова с подъемом уровня воды на 0,2-1 метр на Верхней Волге выше Рыбинского водохранилища, на Тверце, Кашинке, Корожечне (Тверская область), Мологе, Ягорбе (Вологодская область), Которосли, Соти, Согоже, Урдоме (Ярославская область), Нерли, Сунже (Ивановская область), Ламе, Дубне (Московская область)», — говорится в сообщении. Кроме того, интенсивный подъем уровня воды (на 0,2-1,2 метра, местами на 1,7-2 метра за сутки) с заторами льда и разливами воды по пойме продолжался в верхнем и среднем течении Оки и на реках ее бассейна (Зуша, Жиздра, Угра, Москва-река, Протва, Мокша, Клязьма, Цна и другие).
РИАМО: последние новости
В середине недели в Москву придет похолодание Водителям в Москве посоветовали пока не менять зимнюю резину на летнюю Промывка дорог и тротуаров началась в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курс доллара преодолел новый рубеж195
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй69
Санкции обрушили российский рынок592
Царев назвал следующего президента Украины67
Черный понедельник наступил для России116
Видео
01:38
Курс доллара преодолел новый рубеж
Рынки Экономика
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
02:39
Завершается строительство станции метро «Очаково»
Новости Москвы
03:34
Экс-депутат обвинил DJ Smash в избиении
Шоу-бизнес
01:08
Жириновский предложил упразднить должность президента
Политика
00:37
Facebook объяснил блокировку Кадырова
Политика
00:36
Виктория Скрипаль назвала самое опасное для семьи место
Политика США
03:46
Холмы и пруд с островом появятся в парке «Ходынское поле»
Новости Москвы
00:28
В центре Москвы расширят тротуары
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение