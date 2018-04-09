Уровень воды в Верхней Волге поднялся еще выше из‑за разрушения льда

Вода в бассейне Верхней Волги, в том числе в районе подмосковной Дубны, поднялась еще выше, до 1 метра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.