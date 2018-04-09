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Отопительный сезон в Калининграде планируют завершить 13 апреля
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Отопительный сезон в Калининграде планируют завершить 13 апреля 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мэрия Калининграда начала мониторинг среднесуточной температуры воздуха еще 1 апреля. Выше +8ºС среднесуточная температура была только 4 и 5 апреля, а также 8 апреля. А основанием для окончания отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха выше +8ºС в течение пяти суток подряд.
«Если в предстоящие четыре дня столбик термометра будет держаться на такой же высокой отметке, то у коммунальщиков появится основание для завершения отопительного сезона», — говорят в мэрии.
Отметим, что для мониторинга используются только официальные данные, предоставленные Калининградским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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