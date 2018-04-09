Волгоградская область начала гореть, не успев до конца просохнуть

Волгоградской области одновременно с сильнейшим за долгие годы паводком региональное МЧС отмечает рост случаев возгорания сухой травы. Не успев просохнуть, регион начинает гореть.

Резкое потепление и стабильно высокая температура воздуха в Волгоградской области стали причинами двух совершенно противоположных явлений: регион топят паводковые воды и местами уже горит сухая трава.

— За прошедшие сутки на территории Волгоградской области подразделениями пожарной охраны ликвидировано 39 загораний сухой травы и мусора, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по региону. — С помощью спутника в регионе за вчерашний день было зарегистрировано 11 термоточек, благодаря чему удалоь вовремя предотвратить распространение огня.

Жителям населенных пунктов Волгоградской области, а также гостям региона напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

— Особенно аккруатными нужно быть во время уборки на приусадебных участках, — напоминают в МЧС. — Сжигание сухой растительности и мусора, особенно в ветреную погоду, создает высокий риск возникновения крупного пожара.

Волгоградские спасатели напоминают о печальных событиях августа прошлого года, когда в регионе огнем оказалсь охвачены многие населенные пункты. Очень часто сухая трава загоралась около дорог. Проезжая мимо пассажиры машин выбралсывали в окна окурки, из-за которых немедленно занималось пламя. Нередко причиной природных пожаров становился перехлет проводов на линиях электропередач. С учетом сильных волгоградских ветров пламя распространялось очень быстро.