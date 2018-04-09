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Волгоградская область начала гореть, не успев до конца просохнуть
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Волгоградская область начала гореть, не успев до конца просохнуть 

v1.ru 42 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области одновременно с сильнейшим за долгие годы паводком региональное МЧС отмечает рост случаев возгорания сухой травы. Не успев просохнуть, регион начинает гореть.
Резкое потепление и стабильно высокая температура воздуха в Волгоградской области стали причинами двух совершенно противоположных явлений: регион топят паводковые воды и местами уже горит сухая трава.
— За прошедшие сутки на территории Волгоградской области подразделениями пожарной охраны ликвидировано 39 загораний сухой травы и мусора, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по региону. — С помощью спутника в регионе за вчерашний день было зарегистрировано 11 термоточек, благодаря чему удалоь вовремя предотвратить распространение огня.
Жителям населенных пунктов Волгоградской области, а также гостям региона напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
— Особенно аккруатными нужно быть во время уборки на приусадебных участках, — напоминают в МЧС. — Сжигание сухой растительности и мусора, особенно в ветреную погоду, создает высокий риск возникновения крупного пожара.
Волгоградские спасатели напоминают о печальных событиях августа прошлого года, когда в регионе огнем оказалсь охвачены многие населенные пункты. Очень часто сухая трава загоралась около дорог. Проезжая мимо пассажиры машин выбралсывали в окна окурки, из-за которых немедленно занималось пламя. Нередко причиной природных пожаров становился перехлет проводов на линиях электропередач. С учетом сильных волгоградских ветров пламя распространялось очень быстро.
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