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Дамбу построят вблизи реки Надым на Ямале из-за угрозы затопления дороги
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Дамбу построят вблизи реки Надым на Ямале из-за угрозы затопления дороги 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Дамбу построят вблизи реки Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), чтобы избежать затопления автомобильной дороги Надым — Старый Надым во время паводка. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.
Прошлым летом уровень воды в Надыме увеличился до отметки 445 см, затопило автодорогу. Местных жителей перевозили на моторных лодках и суднах на воздушной подушке. В поселке Старый Надым был развернут пункт временного размещения.
"В мае начнется строительство дамбы между автодорогой Надым — Старый Надым и рекой Надым… Проведена подготовка техники, которая будет занята перевозкой людей и автомобилей на затапливаемом участке дороги. Планируется пробурить 6 тысяч лунок на реке, чтобы ускорить прохождение ледохода в районе проблемного участка. Есть договоренность с Росгидрометом в плане мониторинга толщины льда и уровня воды в реке", — сказали в департаменте.
По данным местного управления ГО и ЧС, дамба полностью не решит проблему затопления дороги из-за особенностей рельефа, но сможет минимизировать последствия подтопления при резком потеплении. «В случае, если потепление на территории округа будет проходить постепенно, есть вероятность, что в этом сезоне участок автодороги не затопит», — отметили там.
Паводок ожидается в арктическом регионе в июне. Прошлым летом там затопило поселок на берегу реки Сыня, был введен режим ЧС в одном из районов. Дорожники арктического региона начали подготовку к паводку уже в марте.
Этой зимой на Ямале выпало большое количество снега, что может ухудшить состояние дорог и искусственных сооружений. Как пояснили в департаменте, с повышением влажности насыпи земляного полотна автодорог снижается их несущая способность. Дорожники чистят водопропускные трубы от снега, убирают снег с насыпей дорог, с подходов к мостам. Во время паводка на дорогах круглосуточно будут дежурить техника и рабочие, работать пункты весового контроля.
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