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Сильный ветер и много осадков. В ближайшие дни прикамская весна покажет свой характер
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Сильный ветер и много осадков. В ближайшие дни прикамская весна покажет свой характер 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Сегодня и завтра, 9 и 10 апреля, в Пермском крае будет облачно. Утром 10 апреля пермяков ждет мокрый снег, который к обеду сменится дождем.
Температура ночью опустится до —4 градусов, а днем повысится сразу до 10-15 градусов. В то же время в крае будет сильный южный ветер: его порывы будут достигать 18 метров в секунду.
— Водителям стоит быть особо осторожными и соблюдать скоростной режим, — предупредили в МЧС России по Пермскому краю.
К середине недели в Пермь придет резкое похолодание, потепление после которого ожидается лишь в выходные.
Ранее мы рассказывали вам о том, какой будет погода в апреле.
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