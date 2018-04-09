Сильный ветер и много осадков. В ближайшие дни прикамская весна покажет свой характер

Сегодня и завтра, 9 и 10 апреля, в Пермском крае будет облачно. Утром 10 апреля пермяков ждет мокрый снег, который к обеду сменится дождем.

Температура ночью опустится до —4 градусов, а днем повысится сразу до 10-15 градусов. В то же время в крае будет сильный южный ветер: его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

— Водителям стоит быть особо осторожными и соблюдать скоростной режим, — предупредили в МЧС России по Пермскому краю.

К середине недели в Пермь придет резкое похолодание, потепление после которого ожидается лишь в выходные.

Ранее мы рассказывали вам о том, какой будет погода в апреле.