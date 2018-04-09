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Сбербанк: «Мы продолжим делать рекламу про пенсионеров, но будем понижать градус»
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Сбербанк: «Мы продолжим делать рекламу про пенсионеров, но будем понижать градус» 

Банки.ру 1 час назад
Сбербанк продолжит продвигать продукты для пенсионеров, но видеоролики и рекламные кампании уже не будут такими вызывающими, как вирусный ролик про пенсионеров. Об этом рассказал директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов в интервью Банки.ру.
«Главное, что мы хотим показать, — пенсионеры очень разные. Мы продолжим делать про них рекламу, но будем немного понижать градус», — отметил он.
«Для того чтобы поменять стереотип, необходима дискуссия, которую нужно спровоцировать. Поэтому мы достаточно сознательно выбрали историю чуть-чуть более идеалистическую, чем есть на самом деле. Нужно обсуждение, нужно переосмысление. Мы запустили эту достаточно охватную историю и посмотрели на результат в цифрах — нам понравилось», — отметил Гиязов.
Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru  Новость
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