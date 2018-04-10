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В Москве может быть установлен рекорд тепла
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В Москве 10 апреля может быть установлен рекорд тепла 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рекорд тепла для 10 апреля может быть установлен в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В 14 часов температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ, впервые в 2018 году превысила отметку +20 градусов. До 15-16 часов температура воздуха продолжит расти, и не исключено, что она достигнет абсолютного максимума для 10 апреля", — рассказала она.
Отмечается, что предыдущий рекорд тепла для 10 апреля составляет 21,1 градуса и принадлежит 2008 году.
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