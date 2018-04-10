В Москве может быть установлен рекорд тепла

В Москве 10 апреля может быть установлен рекорд тепла

Рекорд тепла для 10 апреля может быть установлен в Москве во вторник, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова "В 14 часов температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ, впервые в 2018 году превысила отметку +20 градусов. До 15-16 часов температура воздуха продолжит расти, и не исключено, что она достигнет абсолютного максимума для 10 апреля", — рассказала она. Отмечается, что предыдущий рекорд тепла для 10 апреля составляет 21,1 градуса и принадлежит 2008 году. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере