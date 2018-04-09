Гидрометцентр предупредил москвичей о заморозках во второй половине недели

Во второй половине недели в столичном регионе прогнозируются ночные заморозки, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, сейчас погода соответствует скорее третьей декаде апреля — воздух в понедельник прогреется до плюс 17. Днем во вторник будет еще теплее, а вечером погода начнет быстро меняться местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Со среды будет прохладнее — днем похолодает почти на 8-10, но, подчеркнули в Гидрометцентре, температура воздуха лишь вернется к климатической норме.