Гидрометцентр предупредил москвичей о заморозках во второй половине недели 

Во второй половине недели в столичном регионе прогнозируются ночные заморозки, сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, сейчас погода соответствует скорее третьей декаде апреля — воздух в понедельник прогреется до плюс 17. Днем во вторник будет еще теплее, а вечером погода начнет быстро меняться местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Со среды будет прохладнее — днем похолодает почти на 8-10, но, подчеркнули в Гидрометцентре, температура воздуха лишь вернется к климатической норме.
«Во второй половине недели прогнозируются ночные заморозки, а днем антициклональная погода будет способствовать постепенному прогреванию прохладной воздушной массы. Так, в ночь на четверг, 12 апреля, в Москве похолодает до минус 2-0 (в центре будет теплее — плюс 2-4), в области минус 5-0. Днем в Москве плюс 9-11, в области 6-11. В пятницу ночью минус 3-плюс 2, днем 9-14 тепла. В субботу, 14 апреля, ночью прогнозируется минус 2-плюс 3, днем воздух прогреется до 11-16 выше ноля», — рассказали в Гидрометцентре.