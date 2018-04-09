Ещё
Гидрометцентр предупредил москвичей о заморозках во второй половине недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гидрометцентр предупредил москвичей о заморозках во второй половине недели 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва меняется
Во второй половине недели в столичном регионе прогнозируются ночные заморозки, сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, сейчас погода соответствует скорее третьей декаде апреля — воздух в понедельник прогреется до плюс 17. Днем во вторник будет еще теплее, а вечером погода начнет быстро меняться местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Со среды будет прохладнее — днем похолодает почти на 8-10, но, подчеркнули в Гидрометцентре, температура воздуха лишь вернется к климатической норме.
«Во второй половине недели прогнозируются ночные заморозки, а днем антициклональная погода будет способствовать постепенному прогреванию прохладной воздушной массы. Так, в ночь на четверг, 12 апреля, в Москве похолодает до минус 2-0 (в центре будет теплее — плюс 2-4), в области минус 5-0. Днем в Москве плюс 9-11, в области 6-11. В пятницу ночью минус 3-плюс 2, днем 9-14 тепла. В субботу, 14 апреля, ночью прогнозируется минус 2-плюс 3, днем воздух прогреется до 11-16 выше ноля», — рассказали в Гидрометцентре.
Агентство «Москва»: последние новости
Синоптики предупредили москвичей о ливневых осадках с мокрым снегом и сильном ветре в ночь на 7 апреля МЧС предупредило жителей Подмосковья о порывах ветра до 18 м/с в субботу Столичные дороги в конце недели промоют шампунем впервые после зимы
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул325
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»171
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй100
Санкции обрушили российский рынок104
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия204
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
04:59
В ГП сравнили дела Скрипаля и Литвиненко
Политика
01:23
В ВШЭ извинились за удаленное видео встречи с Песковым
Политика Образование
04:34
Лавров прокомментировал «возможные удары США по Сирии»
Политика
01:12
ЦИК создаст новую избирательную систему
Политика
04:59
В ГП возмутились махинациями с питомцами Скрипалей
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение