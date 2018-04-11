Паводок-2018: Радаев взял на контроль три района Саратовской области 

Губернатор распорядился оперативно отреагировать на осложнение паводковой обстановки в трех районах губернии.
Паводок в Саратовской области набирает обороты. Этому способствуют высокие температуры окружающего воздуха и обильное таяние снега.
В настоящий момент сложная ситуация наблюдается в Романовском, Петровском и Аткарском районах. Кстати, накануне 10 апреля из Аткарска, со слов спасателей, в результате затопления были эвакуированы 60 человек.
По нашей информации, губернатор Валерий Радаев лично осмотрит один из подтопленных районов. Также ситуацию контролируют зампреды Правительства: Александр Буренин — Аткарский район, Василий Разделкин — Петровский район, Алексей Стрельников — Романовский район.