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Паводок-2018: Радаев взял на контроль три района Саратовской области
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Паводок-2018: Радаев взял на контроль три района Саратовской области 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Губернатор распорядился оперативно отреагировать на осложнение паводковой обстановки в трех районах губернии.
Паводок в Саратовской области набирает обороты. Этому способствуют высокие температуры окружающего воздуха и обильное таяние снега.
В настоящий момент сложная ситуация наблюдается в Романовском, Петровском и Аткарском районах. Кстати, накануне 10 апреля из Аткарска, со слов спасателей, в результате затопления были эвакуированы 60 человек.
По нашей информации, губернатор Валерий Радаев лично осмотрит один из подтопленных районов. Также ситуацию контролируют зампреды Правительства: Александр Буренин — Аткарский район, Василий Разделкин — Петровский район, Алексей Стрельников — Романовский район.
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 Ещё 2 источника 
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