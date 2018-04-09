Фронт наступает: к среде в Челябинске потеплеет до +14 градусов

На Южный Урал наступает тёплый атмосферный фронт, благодаря которому в среду, 11 апреля в Челябинске потеплеет до +14 °С. По прогнозу синоптиков, в областном центре будет сухо и облачно, в городах региона пройдут небольшие дожди.

— Такое резкое потепление связано с тем, что к Южному Уралу подходит циклон с тёплым сектором, — объяснила 74.ru начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва . — При этом в регионе сохраняется неустойчивый характер погоды — чередование областей повышенного и пониженного давления, как было в минувшие выходные. И вслед за тёплым атмосферным фронтом, в котором мы будем «купаться» всю среду, очень быстро пройдёт холодный фронт. Уже в четверг температура воздуха опустится до +5 °С.

Потепление в Челябинске начнётся со вторника — днём воздух прогреется до +9 °С, в среду — до +14 °С, в четверг похолодает до +5 °С, и пойдут дожди. Все три дня будет достаточно ветрено, отдельные порывы будут достигать 17 метров в секунду.

В городах региона будет схожая температура, но дождь там пойдёт уже во вторник.