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Фронт наступает: к среде в Челябинске потеплеет до +14 градусов
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Фронт наступает: к среде в Челябинске потеплеет до +14 градусов 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
На Южный Урал наступает тёплый атмосферный фронт, благодаря которому в среду, 11 апреля в Челябинске потеплеет до +14 °С. По прогнозу синоптиков, в областном центре будет сухо и облачно, в городах региона пройдут небольшие дожди.
— Такое резкое потепление связано с тем, что к Южному Уралу подходит циклон с тёплым сектором, — объяснила 74.ru начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежда Ячменёва. — При этом в регионе сохраняется неустойчивый характер погоды — чередование областей повышенного и пониженного давления, как было в минувшие выходные. И вслед за тёплым атмосферным фронтом, в котором мы будем «купаться» всю среду, очень быстро пройдёт холодный фронт. Уже в четверг температура воздуха опустится до +5 °С.
Потепление в Челябинске начнётся со вторника — днём воздух прогреется до +9 °С, в среду — до +14 °С, в четверг похолодает до +5 °С, и пойдут дожди. Все три дня будет достаточно ветрено, отдельные порывы будут достигать 17 метров в секунду.
В городах региона будет схожая температура, но дождь там пойдёт уже во вторник.
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