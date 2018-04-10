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В Ижевске за зиму на вывоз снега потратили 100 млн рублей
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В Ижевске за зиму на вывоз снега потратили 100 млн рублей 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. С начала зимы с улиц Ижевска вывезли снега на 100 млн рублей. Об этом во время заседания штаба по благоустройству города сказал директор МУП ДРЭУ Алексей Красноперов, сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.
«С начала зимнего сезона с городских улиц было вывезены 310 тыс. тонн снега, на эти цели из муниципального бюджета направлено 100 млн рублей. За прошедшую неделю дорожными службами вывезены 14 тыс. тонн снега, 80 кубометров мусора, 68 тонн песчаного смета. Со следующей недели планируется приступить к «влажной» уборке проезжей части и тротуаров с использованием поливомоечных машин», — сказал Красноперов.
Сегодня в Ижевске продолжаются противопаводковые мероприятия: расчищена система ливневой канализации общей протяженностью 4,4 тыс. погонных метров, выполнены работы по прочистке водопропускных труб и канав. Также очищаются колодцы ливневой канализации, откачивается вода.
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