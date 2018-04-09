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МЧС прогнозирует локальные подтопления в районах Алтайского края
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МЧС прогнозирует локальные подтопления в районах Алтайского края 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Плюсовая температура спровоцирует локальные подтопления в нескольких районах Алтайского края. Специалисты МЧС сообщают об ухудшении паводковой обстановки 10 апреля в Барнауле, Новоалтайске, Первомайском, Павловском, Поспелихинском районах.
Ускорить процесс снеготаяния могут и дожди, которые прогнозируют в ближайшие сутки.
Так, поднимется вода в малых реках предгорья и в верховьях Песчаной, Чарыша, Ануя, Алея, в Бие и Катуни. Ледовые заторы могут появиться на некоторых участках Бии и Оби. Опасная гидрологическая обстановка прогнозируется на реке Алей.
АиФ — Алтай: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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