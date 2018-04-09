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ГИБДД призывает не спешить со сменой шин
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ГИБДД призывает не спешить со сменой шин 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
ГИБДД Москвы и Центр организации дорожного движения попросили столичных водителей повременить с переобувкой машин. Первые по-настоящему весенние дни не являются признаками прихода стабильного тепла в московский регион, и езда на летних шинах может быть небезопасной.
«В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД по Москве рекомендует водителям ездить, как минимум, до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура. Хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше плюс 5 градусов, поэтому в ночное время сейчас при таких погодных условиях передвигаться на летней резине небезопасно», — заявили в ГИБДД.
Впрочем, если вы используете автомобиль только в светлое время суток, прогноз погоды на ближайшие полторы недели говорит, что уже можно отправляться на шиномонтаж.
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