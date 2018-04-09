Россельхознадзор оштрафовал «Пятерочку» в Подмосковье на 650 тыс. руб.

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям оштрафовало магазин «Пятерочка» в Подмосковье за нарушения ветеринарного законодательства на 650 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка в отношении ООО «Агроторг», осуществляющего деятельность по реализации свиноводческой продукции в магазине «Пятерочка» по адресу: Московская область, Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 24. В результате проверки выявлены нарушения требований Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в магазине нарушены условия хранения замороженной свиноводческой продукции в морозильной камере торгового зала: при измерении температурного режима установлены показания от минус 13,8 до минус 15 градусов, в то время как производителями продукции установлена температура хранения не выше минус 18 градусов, что влечет за собой уменьшение сроков хранения мясной продукции, преждевременную порчу, активное размножение микроорганизмов, в том числе патогенных, и несет угрозу здоровью потребителей. Также в морозильной камере, предназначенной для хранения замороженной мясной продукции, на внутренних стенках находится слой снеговой «шубы», что свидетельствует о нерегулярной и несистематической разморозке, очистке, мойке и дезинфекции холодильного оборудования.

Кроме того, в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлены нарушения «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов». Так, животноводческая продукция, не прошедшая термическую обработку, и продукция с истекшим сроком хранения регулярно списывается и сбрасывается в контейнеры для сбора бытовых отходов. Также не определен порядок сбора и хранения биологических отходов: не определено место для хранения биологических отходов, не представлены документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, по результатам которой принимается решение об утилизации или уничтожении и другие нарушения.