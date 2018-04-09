В Гидрометцентре рассказали об «июньской» погоде в Москве 10 апреля

«Есть принцип: «жить здесь и сейчас» — сегодня и завтра потрясающая «июньская» погода, когда температура в столичном регионе и сопредельных областях будет доходить до +17…+20 °С. А на юге России есть вероятность и превышения отметки в +20 °С. Нужно наслаждаться и радоваться этому солнцу и теплу. А затем будет возврат — не к зиме, а к нормальной апрельской погоде. В среду температура ночью будет 0…+5 °С, дневная около +7…+9 °С, это типичная погода, даже на 1 °С выше средних многолетних значений для этого дня, но покажется резким похолоданием. В четверг начнётся рост давления, ночные температуры понизятся до отрицательных значений: от 0 до -2 °С. Максимальная температура при солнечном прогреве повысится в послеполуденные часы до +9…+11°С, но утром будет прохладно», — пояснил Вильфанд.

По его словам, температурный фон к середине недели будет определять антициклональная погода.

«В пятницу и субботу ночью ожидается от -3 до + 2 °С, а днём +9…+14 °С. Антициклональная погода малооблачна, днём — солнце и без осадков. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье ожидается сильный ветер до 16—18 м/c», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптики предупредили о кратковременном похолодании в ночь на среду, 11 апреля.