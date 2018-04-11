Паводковая ситуация в Сибири в целом стабильна

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Сибирские регионы ожидают новых подтоплений из-за осадков и теплой погоды. Так, в Туве , по данным правительства региона, работают с поселком, который постоянно подвергается воздействию паводка; в Иркутской области , как сообщают в ГИБДД, подмыты дороги, а в Алтайском крае за сутки произошло подтопление новых приусадебных участков и домов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Есть новые подтопления — вода зашла на территорию четырех домов, вчера еще ее не было ни в одном, и на 306 участков в 15 населенных пунктах — вчера она была лишь на 41 участке. Пока дальнейшего движения воды нет, но оно ожидается. С начала развития паводка в регионе с низменных участков откачено около 300 тыс. кубометров воды, сейчас ведется поставка продуктов и питьевой воды в 250 домовладений, около 3,5 тыс. человек получили адресную помощь", — рассказали в ведомстве.

Во всех подтопленных населенных пунктах края работают спасатели — около 1,5 тыс. человек. До 12 апреля в регионе ожидается до плюс 9 градусов, что ведет к активному таянию снега и поднятию рек, всего с начала паводка в Алтайском крае было подтоплено 115 населенных пунктов. В Иркутской области талая вода, как сообщили в ГИБДД региона, создает проблемы на дорогах: подтопления есть в четырех районах. На таких участках ведется отсыпка размывов, подсчитывается ущерб, круглосуточно дежурят бригады дорожной службы и ГИБДД , введен временный запрет на движение большегрузов.

"На всех участках выставлены предупреждающие знаки. Дирекция автодорог просит жителей по возможности воздержаться от поездок по дорогам, где есть подтопления, до улучшения паводковой ситуации", — отметили в пресс— службе ГИБДД.

Вскрытие рек в Сибири

Как рассказал журналистам замгубернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов , 10 апреля пошел ледоход на южных реках — вскрылась река Кондома (приток главной водной артерии Кузбасса — реки Томь, прим. ТАСС), ее уровень поднялся, но не достиг критических отметок. Кудряшов подчеркнул, что Кузбасс готов к безаварийному пропуску ледохода и паводковых вод — оперативные службы на круглосуточном дежурстве, в режиме онлайн ведется наблюдения за реками и заторопасными участками. По словам Кудряшова, сегодня в городе Калтан зашла вода на приусадебные дачные участки.

"Порядка 40 огородов у нас находятся в зоне затопления. В ночное время по муниципалитетам были проведены обходы, оповещены люди, два человека отказались наотрез покидать свои дачные участки, им также даны номера телефонов, куда звонить в случае критической ситуации, чтобы их эвакуировали", — рассказал Кудряшов.

Купино, Куйбышева, Новосибирской области к паводку только готовятся, вскрытие рек ожидается в середине апреля. На территории четырех городов ( Барабинска Татарска ) проведены мероприятия по понижению грунтовых вод стоимостью 98 млн рублей, и работы будут продолжены.

"Средства были направлены из областного бюджета. В прошлом году в этих четырех населенных пунктах проводилась комплексная работа по созданию сети каналов и сооружений, которые позволяют вывести жилые дома из зон подтопления", — сообщил журналистам врио министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Александр Дубовицкий

Тува и Хакассия — на контроле

В Хакасии, по данным управления ГО и ЧС региона, пока ситуация с талыми и склоновыми водами в целом стабильна — за сутки новых серьезных подтоплений не было. Противопаводковые мероприятия продолжаются в четырех районах, всего в республике подтоплены 17 домов и 24 участка. В селах откачивают талые воды, но есть переливы воды через дороги в семи районах — дорожники устраняют подтопления.

В Туве решают другую проблему — в регионе есть поселок Каа-Хем , который ежегодно подтапливает. Глава региона Шолбан Кара-оол обратился к председателю администрации Кызылского района Валентину Ендану с поручением в течение месяца принять решение по этому поселку — либо заняться вопросами переселения, либо строительства и укрепления защитных сооружений. Застройки, в том числе самовольные, в низине населенного пункта появились еще в 2000-е годы.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тувы, в прошлом году здесь соорудили дамбу, которая уберегла микрорайон от паводка, но аномальное потепление 2018 года вызвало перелив воды через нее. В марте в дни пикового схода склоновых вод и серьезных происшествий удалось избежать. В общей сложности эвакуировали с подтопленных территорий 133 человека. Глава Тувы поручил вице-премьеру Анатолию Дамба-Хуураку принять распоряжение о создании рабочей группы для анализа вопросов по отведению талых вод.

Прогноз на паводок

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Республике Алтай, там паводковая обстановка остается стабильной: на реке Бия у села Дмитровка затор в 3,5 км разошелся до 1,5 км, по прогнозу в регионе незначительные осадки, минусовые ночные температуры и отсутствие резкого потепления, что благоприятно сказывается на паводковой обстановке. В Хакассии же наоборот ожидается ухудшение паводковой обстановки — в ближайшие дни температура может подняться до плюс 18 градусов, будут мокрый снег и дождь, которые усилят сток воды.

В Кузбассе на случай подтопления действуют 356 пунктов временного размещения, рассчитанных на 50 тыс. человек. Ранее сообщалось, что с учетом наихудшего сценария в зоне подтопления могут оказаться около 18,4 тыс. человек. Как рассказала начальник Кемеровского Гидрометцентра Раиса Бузунова, пока в регионе идет так называемая неактивная весна — в основном в регионе 3-8 градусов днем, снег тает медленнее, плохо оттаивает земля, которая могла бы впитать часть воды, при этом есть осадки.

"Чем плоха эта весна, мы сейчас будем наблюдать по крайней мере в течение 10 дней высочайшее напряжение, именно связанное с заторами. Не будет полноценного ледохода: будут отрываться льдины в тех местах, где подмыло, растаяло, и где толщина льда стала меньше, они будут перемещаться дальше — туда, где стоит еще хороший ледяной покров, что и приводит к заторам", — пояснила Бузунова, отметив, что все реки готовы к вскрытию, но не хватает тепла и хорошего дождя.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 12 апреля в регионах Сибири ночные температуры ожидаются от минус четырех до плюс двух, днем в разных территориях от плюс одного до плюс 16 градусов, ожидаются небольшие осадки с мокрым снегом.