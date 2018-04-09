ГИБДД и ЦОДД призвали водителей не менять шины

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и столичная Госавтоинспекция обратились к автомобилистам с просьбой не форсировать события в вопросе смены шин.

«В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить, как минимум, до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура. Хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше + 5 градусов, поэтому в ночное время сейчас при таких погодных условиях передвигаться на летней резине небезопасно», — приводит сообщение ведомств Агентство городских новостей «Москва»

Для привлечения внимания водителей к вопросу замены шин с зимних на летние будут использоваться информационные табло. На них появится информация о том, что переходить на «лето» всё ещё рано.

Сезонная переобувка: меняем зимние шины на летние с умом. Читайте статью на QutoЧитайте также:ЦОДД: московские пробки не британцам мерить!Подсветку билбордов Москвы приглушат ради водителейБеспилотник Chevrolet Bolt EV оштрафован офицером полиции