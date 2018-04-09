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Москвичам пообещали похолодание и дождь
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Москвичам пообещали похолодание и дождь 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В течение недели в Москве сохранится теплая погода, однако в ночь на 11 апреля придет кратковременное похолодание, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Во вторник температура будет еще выше: днем +17-19°С в столице, по области до 15-20°С. Переменная облачность, большая часть суток без осадков, но вечером, с приближением холодного фронта, пройдут кратковременные дожди", — сказал Тишковец.
Он уточнил, что ненастная погода сохранится всю ночь.
"В ночь на среду тоже короткие ливневые осадки, северо-восточный холодный порывистый ветер 5-10 м/с. Температура резко понизится до +2-4°С. Днем в среду переменная облачность, утром еще местами возможны кратковременные осадки, днем уже солнечно, но ощутимо посвежеет в сравнении с предыдущим днем: в Москве это +7-9°С ", — пояснил он.
По прогнозам синоптиков, солнечная погода вернется в столицу уже с четверга.
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