Половодье в Башкирии: подтопило дома и дороги в 27 населённых пунктах

С 6 по 9 апреля 234 жителя сообщили о подтоплении талыми водами придомовых территорий, домов и участков дорог в 27 населенных пунктах. Об этом сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

Так, в Бурзянском районе подтопило 15 придворовых территорий деревень Старомунасипово и Байназарово, а в селе Белое Озеро Гафурийского района 17 домов.

«Ликвидацией подтоплений талыми водами занимаются коммунальные, дорожные и спасательные службы, — сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров. — Производят откачку воды, прокладывают боковые водоотводные каналы. Например, на территории Уфы из 57 зарегистрированных на 9 апреля подтоплений устранено 49. Остальные восемь случаев находятся на контроле. Также имеется пример бездействия со стороны администрации Уфимского района. 7 апреля были подтоплены талыми водами 18 участков в садовом товариществе «Солнечная поляна», где постоянно проживают шесть человек, среди них есть ребенок. Администрация Уфимского района не приняла никаких мер по откачке воды с этой территории. Сейчас воду откачивают подразделения федеральной пожарной службы».

По прогнозу синоптиков, вскрытие рек ожидалось с 6 по 24 апреля. В числе первых была названа река Уфа у микрорайона Уфы Шакша. На этом участке к половодью были готовы. Днём 6 апреля неожиданностью для жителей и местных властей оказалось вскрытие реки Тайрук в Ишимбайском районе, рек Стерля и Ашкадар в Стерлитамакском, Белой у г. Салавата р. Дёма в Бижбулякском, р. Касмарка в Зианчуринском, р. Бирь в Мишкинском районе.

Вода из реки Тайрук 6 апреля затопила приусадебные участки десяти домов и один жилой дом в деревне Байгузино Ишимбайского района. Жители затопленного дома от эвакуации в пункт временного размещения отказались. Они поселились у родственников в Ишимбае . По состоянию на 7 апреля уровень воды в реке Тайрук постепенно стал снижаться. 6 апреля вода из реки Стерля подтопила три придомовые территории в селе Марьевка. На этой реке за сутки 8 апреля уровень воды снизился на 30 см и вода ушла.

На реках продолжаются превентивные мероприятия: чернение, распиловка, подрывы льда. Проведены взрывные работы на реках Уршак и Сакмара. На этой неделе взрывные команды будут работать на реках Белая в Бурзянском районе и Инзер в Белорецком районе. Кстати, пять из восьми затороопасных участков находятся именно на этих участках.

По прогнозу Башгидромета, в течение этой недели ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Преобладающая температура воздуха ночью составит +1, +4 градуса, при прояснениях до -9, днем +3, +8, в отдельных районах до +13.