Справка о загрязнении воздуха и метеорологических условиях в г. Москве по состоянию на 08:00 09.04.2018 года

По состоянию на 08:00 максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов. Вблизи автотрасс по данным на 08:00 максимальные разовые концентрации (среднее значение за 20 минут) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — до 0,2 ПДКм.р., диоксид азота — 0,4 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,3 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,2 ПДКм.р. Сероводород: безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , не превышен. В дневные часы ожидаются метеоусловия, способствующие рассеиванию выбросов в атмосфере.