Тяжелый транспорт не пускают на ямальские зимники из-за потепления

"Мы не допускаем тяжеловесный транспорт на зимники при повышении температуры, чтобы максимально продлить работу сезонных дорог. Тяжелые машины разбивают дорожное полотно, и проезд по зимнику становится небезопасным.

Сейчас на зимниках введено ограничение. Ночью, когда температура снизится, ограничение может быть снято", — сообщили в дирекции.

В пресс-службе губернатора округа пояснили, что сейчас на все сезонные трассы ЯНАО допускаются машины весом до 3,5 тонн.

Ранее сообщалось, что по погодным условиям все зимники на Ямале закроют до 30 апреля. Передвигаться в арктическом регионе можно будет водным и воздушным транспортом.