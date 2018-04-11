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Прерванное из-за непогоды вертолетное авиасообщение восстановлено на Ямале
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Прерванное из-за непогоды вертолетное авиасообщение восстановлено на Ямале 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Задержанные из-за метели вертолетные рейсы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выполнены, сообщили в среду ТАСС в справочной аэропорта Салехарда.
"Сегодня утром по метеоусловиям было задержано два вертолетных рейса, в том числе до Мыса Каменного. Они вылетели в пункты назначения", — сказали в справочной.
Также в среду из-за потепления до плюс 1 градуса и метели были закрыты две региональные зимние автодороги — Салехард — Надым и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.
В департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО уточнили, что в настоящее время запрещено движение по еще одной сезонной трассе Уренгой — Красноселькуп. «В итоге сейчас закрыты три зимника их четырех. Проезд по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги разрешен только для полноприводного транспорта», — добавили там.
Ранее сообщалось, что по погодным условиям все зимники на Ямале закроют до 30 апреля. Передвигаться в арктическом регионе можно будет водным и воздушным транспортом.
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