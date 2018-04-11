Половина зимников на Ямале закрыты из-за потепления и метели

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Две из четырех зимних региональных автодороги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) закрыты в среду из-за потепления до плюс 1 градуса и метели. Об этом ТАСС сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Закрыт проезд по зимникам Салехард Надым и Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале по метеоусловиям. У нас температура воздуха от минус 3 градусов до плюс 1 градуса и сильная метель, ветер", — сказали в департаменте.

Проезд по остальным сезонным трассам открыт, но на них также из-за теплой погоды допускаются машины весом до 3,5 тонн.

Ранее сообщалось, что по погодным условиям все зимники на Ямале закроют до 30 апреля. Передвигаться в арктическом регионе можно будет водным и воздушным транспортом.