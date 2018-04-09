Главный синоптик Петербурга о погоде в апреле: «На все воля Божья»

«На все воля Божья», — такое сообщение на своей странице в Facebook выложил главный синоптик Петербурга Александр Колесов вместо традиционных прогнозов.

«По итогам напряженной прошлой недели, прошедшей в совещаниях и докладах, хочется отметить: прогноз — прогнозом, но… », — написал эксперт.

Как прогнозирует ФГБУ «Северно-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник 9 апреля температура в городе установится в районе 15-17 градусов тепла. А уже ночью в городе на Неве похолодает — синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем до утра

Фото: @snezhinka_81 Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.