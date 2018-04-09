Ещё
Главный синоптик Петербурга о погоде в апреле: «На все воля Божья»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный синоптик Петербурга о погоде в апреле: «На все воля Божья» 

Собака 48 минут назад
Фото: Собака
«На все воля Божья», — такое сообщение на своей странице в Facebook выложил главный синоптик Петербурга Александр Колесов вместо традиционных прогнозов.
«По итогам напряженной прошлой недели, прошедшей в совещаниях и докладах, хочется отметить: прогноз — прогнозом, но… », — написал эксперт.
Как прогнозирует ФГБУ «Северно-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в понедельник 9 апреля температура в городе установится в районе 15-17 градусов тепла. А уже ночью в городе на Неве похолодает — синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем до утра
По материалам «Фонтанки»
Фото: @snezhinka_81  Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
Вышел новый трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту» В Ленинградском зоопарке проснулись сурки Где в Башкирии аллергикам жить хорошо: «Яндекс. Погода» запустил необычный сервис
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»105
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии255
Степаненко покидает Россию63
Швыряющая младенцев медработница попала на видео34
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты929
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение