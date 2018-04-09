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В Екатеринбурге разработали противопожарное устройство для высотных зданий
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В Екатеринбурге разработали противопожарное устройство для высотных зданий 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Уральском госуниверситете придумали новое противопожарное устройство для высоток: в случае пожара возле окон снаружи здания будет автоматически раскрываться спасательный рукав, по которому люди могут безопасно эвакуироваться на землю, передаёт ОТР.
Внешне устройство напоминает детскую горку, однако рукав изготовлен из специального материала, который может выдерживать температуру в 1200 градусов в течение нескольких часов. Рукав раскрывается за несколько секунд после того, как в здании срабатывает пожарная сигнализация.
Кроме того, со всех сторон устройства закреплены канаты, что защитит людей от падения на землю. Рукав позволит сделать экстренную эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации более оперативной, чем традиционный спуск по лестнице.
Первые испытания разработки пройдут в Екатеринбурге через два месяца.
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