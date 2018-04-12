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В Мурманске пожилая женщина пострадала из-за падения наледи с крыши
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В Мурманске пожилая женщина пострадала из-за падения наледи с крыши 

РИА Новости 1 час назад
МУРМАНСК, 12 апр — РИА Новости. Следователи в Мурманске выясняют обстоятельства, при которых пострадала 80-летняя женщина в результате падения на нее наледи с крыши дома в центре Мурманска, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Процессуальная проверка проводится по информации, опубликованной в интернете. «Предварительно установлено, что 11 апреля 2018 года с крыши дома 86 по проспекту Ленина в городе Мурманске на женщину, 1937 года рождения, упала наледь, в результате чего она получила телесные повреждения и была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города», — говорится в сообщении. По некоторым данным, у женщины может быть закрытый перелом позвонка.
Следователи выясняют, кто отвечает за очистку кровли от снега и наледи с крыши дома. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, отметили в ведомстве.
В четверг региональная прокуратура обнародовала результаты проверки того, как исполнители коммунальных услуг ведут работы по уборке скопления снега и наледи при обслуживании многоквартирных жилых домов, дворовой, пешеходной части улиц, а также проезжей части.
"Всего в рамках проверок, проведенных в феврале и марте 2018 года, органами прокуратуры выявлено 539 нарушений закона, внесено 182 представления, в отношении 141 виновного лица возбуждены административные производства, объявлено 55 предостережений о недопустимости нарушений закона", — отметили в прокуратуре, добавив, что по результатам одного материала возбуждено уголовное дело.
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